Nationaal Coördinator Groningen gaat ook volgend jaar 5000 woningen inspecteren op aardbevingsschade

Dit jaar is het de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders niet gelukt: het inspecteren van 5000 woningen op aardbevingsschade. Toch wil de NCG volgend jaar hetzelfde aantal huizen inspecteren.

'We moeten verder met de verstevigingsoperatie', zegt Alders maandagavond tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad van Appingedam.

Achterstand inhalen

De NCG heeft in 2017 een achterstand opgelopen van 1300 woningen die niet zijn geïnspecteerd op aardbevingsschade. Dit aantal maakt volgend jaar onderdeel uit van de 5000 woningen die Alders wil inspecteren.

'Dat betekent dat er in 2020 of 2021, wanneer alle huizen geïnspecteerd zijn, er nog een restje van 1300 woningen gecontroleerd moeten worden, zegt Alders.

Zorgen over ambities

CDA-fractievoorzitter Bert Raangs maakt zich zorgen over de ambities van de NCG. 'Het is maar de vraag of de aannemers het werk wel aankunnen', zegt Raangs. 'Bovendien moeten de inwoners van de wijken het tempo ook aankunnen.'

Alders zegt toe dat het tempo dat de inwoners van de versterkingswijken aankunnen leidend is in de verstevigingsoperatie. Daarnaast gaat hij er alles aan doen om het aantal van 5000 inspecties volgend jaar wel te halen.

'We gaan kijken naar de capaciteit van de constructeurs die nodig zijn om de inspecties te doen. Daarnaast kijken we naar hoe we het proces eenvoudiger kunnen maken, want we weten intussen al een heleboel', zegt Alders.

Nieuwe manier van aanbesteden

Daarnaast moeten de overheid en de aannemers op een nieuwe manier durven aan te besteden. 'Aannemers moeten projecten op een langere tijd durven aan te nemen en zich verbinden met Groningen', zegt Hans Alders.

De NCG kijkt samen met Rijkswaterstaat hoe ze dit het beste kunnen doen. Rijkswaterstaat heeft al ervaring met die manier van aanbesteden.

Positie NCG

Verder ging Alders tijdens de presentatie van het concept-meerjarenprogramma 2018 in op zijn functie. In de pers werd geschreven dat de NCG nog meer langs de zijlijn komt te staan omdat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Anita Wouters heeft benoemd tot project-directeur-generaal Groningen Bovengronds.

'Voor mij verandert er helemaal niks', zegt Alders. 'Zij vervangt eigenlijk secretaris-generaal Maarten Camps als vertegenwoordiger van de minister tijdens gesprekken met de stuurgroep.'

Deze week toert de NCG onder meer nog langs de gemeenten Loppersum, Delfzijl, Ten Boer en Groningen om zijn concept-meerjarenprogramma toe te lichten.

