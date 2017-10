Jongerenwerker moet lastige jeugd Appingedam beteugelen

Een jongerenwerker moet zo'n twintig overlastgevende jongeren in Appingedam in het gareel krijgen. De gemeente wil daar in totaal 60.000 euro voor beschikbaar stellen.

De jongeren, meestal tussen de dertien en vijftien jaar oud, zorgen voor overlast. 'Denk aan rondhangen, geluidsoverlast, maar ook brandjes en drugs', legt burgemeester Anno Wietze Hiemstra uit. Eén-op-één De jongerenwerker moet een erachter zien te komen waarom de jongeren 's avonds op straat rondhangen. 'Met één-op-één gesprekken met de jongens en ook hun ouders hopen we erachter te komen wat er achter zit.' Hiemstra denkt dan bijvoorbeeld aan de thuissituatie of problemen op school. 'Op die manier willen we met de jongeren kijken wat ze nodig hebben om zich anders te gaan gedragen.' Eerst bewijzen De proef met de jongerenwerker gaat in eerste instantie twee jaar duren. Bevalt het, dan krijgt het mogelijk een vervolg. 'Maar het moet zich nog wel bewijzen.' De jongerenwerker zal niet in alle gevallen dé oplossing zijn, beseft ook Hiemstra zich. 'Het zal ook voorkomen dat we echt in moeten grijpen. Daarom is ook de politie hierbij betrokken.'