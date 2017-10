RUG realiseert zonnepark op Zernike Campus

Aan de noordkant van de Zernike Campus in Groningen, heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de afgelopen maanden een veld met 1.700 zonnepanelen laten plaatsen. De energieopbrengst gaat naar de nabijgelegen onderzoeksfaciliteiten van de universiteit.

Het zonnepark zal zo'n 5.400 MWh aan schone energie genereren; het gemiddelde verbruik van 120 huishoudens per jaar.

Verduurzaming

'De RUG zet in op energiebesparing en op verduurzaming van haar energievoorziening. De zonneweide is een mooie investering in duurzame energie, die we in ongeveer 10 jaar terug zullen verdienen', zegt vicevoorzitter van het College van Bestuur, Jan de Jeu.

Uitbreiding

Het is volgens de RUG mogelijk dat de zonneweide in de toekomst nog wordt uitgebreid. De benodigde ruimte hiervoor is in ieder geval aanwezig op Zernike, aldus een woordvoerder van de universiteit.

Ranglijst

Mede door dit soort initiatieven, die zich inzetten voor duurzaamheid binnen het onderwijs, staat de RUG wereldwijd op plek 15 in de Greenmetric Ranking of World Universities.

