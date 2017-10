Gek op drop? Let op!

Te veel drop eten kan in het uiterste geval tot de dood leiden, waarschuwt de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA. Walter van den Bergh, intensivist aan het UMCG denkt dat het wel meevalt.

'Dit doet de FDA elk jaar rond Halloween. Je moet gewoon een beetje normaal doen, denk ik. Dat je niet elke dag absurde hoeveelheden drop moet eten, lijkt me wel verstandig', zegt Van den Bergh tegen BNR.

Voorzichtig

Volgens de FDA moet je voorzichtig zijn met drop, zeker als je ouder dan 40 bent. Dan zou twee weken lang elke dag 60 gram drop eten kunnen leiden tot een hartritmestoornis. Dat komt door glycyrrinezuur, een zoethoutextract dat veelvuldig gebruikt wordt bij het produceren van drop. Het glycyrrinezuur kan zorgen voor een onregelmatig hartritme en een hoge bloeddruk.

Incidenteel

Van den Bergh legt uit dat incidenteel een grotere hoeveelheid drop dan normaal eten, zoals bijvoorbeeld een zakje, niet zo'n probleem is. 'Maar heb je er geen rem op, dan heeft het inderdaad wel wat gezondheidsrisico's. Het kan tot chronische klachten leiden. Extreme hoeveelheden kunnen inderdaad tot hartritmestoornissen leiden.'

Voorval

'We hebben één keer een vrouw gehad die wilde stoppen met roken´, gaat hij verder. ´Dat lukte heel goed, maar in plaats van een sigaret nam zij grote hoeveelheden drop tot zich. Dat leidde tot een grote stijging van de bloeddruk, het gezichtsveld viel uit en ze had ook last van hersenstuwing. Dat is gelukkig wel weer hersteld.'