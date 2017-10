Rondje Groningen: Dit zijn de leukste spreekkoren

De leukste en meest opmerkelijke onlineberichten uit Stad en Ommeland. Die zetten we op een rij in Rondje Groningen. Vandaag: Blijf van mijn drop af!

1) Hondsbrutaal

De hond van Marjon Schlaman werd op zaterdag 21 oktober op de Hoornsedijk bij het Paterswoldsemeer aangevallen door een aantal andere honden. Wie weet meer?

2) Voorproefje Hollands Hoop

Ondanks een inval van de politie op de set, eerder dit jaar, is seizoen twee van de serie Hollands Hoop op tijd af. Marcel Hensema speelt een van de hoofdrollen in de serie die speelt op het Groninger platteland. De VPRO geeft alvast een voorproefje.



3) Nog een Groninger in de Kamer

Het aantal Groningers in de Tweede Kamer is sinds vandaag uitgebreid. Want Stieneke van der Graaf (in de rode jurk) werd, net als elf andere Kamerleden, geïnstalleerd. Ze is lid van de ChristenUnie-fractie.

4) Afblijven!

Drop slecht voor je gezondheid? Het Groningse VVD-Kamerlid Arno Rutte wil er niks van weten. Handen af van zijn dropjes!

5) Wat zijn die Friezen stil!

AD-verslaggever Sjoerd Mossou vraagt op Twitter naar de meest ludieke spreekkoren uit voetbalstadions. FC Groningen komt een aantal keer langs.

6) Japan ontdekt Bourtange

En natuurlijk:

De vesting Bourtange trekt ook in Japan de aandacht...

7) Beestachtig feest

31 oktober: Halloween! Het feest wordt steeds meer gevierd. En niet alleen door mensen...



8) De FC benadert het positief

Veel reden tot juichen heeft FC Groningen momenteel niet, maar de club blijft positief. En dus was er een bedankje voor de trouwe supporters, die zondag de nederlaag tegen Sparta voor hun ogen zagen gebeuren.

9) Aletta Jacobs leeft!

Aletta Jacobs is al ruim tachtig jaar dood, maar het lijkt wel alsof ze leeft als nooit tevoren. Het archief van de Groningse feministe is uitgeroepen tot werelderfgoed. En dat bleef ook op haar 'eigen' twitteraccount niet onopgemerkt...



10) Even wachten nog

Voor wie met de auto langs de rotonde bij de N366 ter hoogte van Ter Apel wil moet nog even geduld hebben. De werkzaamheden daar lopen twee dagen uit.

11) Gratuliere!

Het Groningse bedrijf 212 Fahrenheit is in de prijzen gevallen op de German Design Awards, met twee projecten die het maakte voor Groninger Kerken.

