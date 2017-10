Aardbevingsschade tot 4.000 euro wordt nu sneller afgehandeld

De Arbiter Bodembeweging kan met ingang van 1 november geschillen over aardbevingsschade sneller afhandelen.

Zaken over schadebedragen tot 4.000 euro kunnen vanaf woensdag zonder zitting worden afgehandeld. Daarnaast hoeven de arbiters niet meer ter plaatse een kijkje te nemen.

Te lang liggen

De nieuwe regeling is van toepassing op alle aanvragen die vanaf 1 november 2017 worden aangemeld. Door de regeling kan de Arbiter Bodembeweging zaken sneller afhandelen en dat is noodzakelijk omdat anders zaken te lang blijven liggen.

Bijna tweeduizend zaken

Sinds de oprichting van de Arbiter Bodembeweging in 2016 zijn 1833 zaken aangemeld, waarvan er 1355 op de plank zijn blijven liggen.

Van de aangemelde zaken zijn er 478 wel afgehandeld. In 166 zaken is uitspraak gedaan. In 169 zaken is het niet tot een schouw en zitting gekomen, maar heeft het Centrum Veilig Wonen een schikking getroffen met de eigenaar. In 122 zaken is tijdens de schouw en zitting toch nog overeenstemming bereikt. De overige 22 zaken zijn ingetrokken of niet ontvankelijk voor arbitrage.

