Linkse oppositie: gaswinning moet naar twaalf miljard kuub

(Foto: FPS Jos Schuurman)

De gaswinning in Groningen moet terug naar twaalf miljard kuub per jaar. Dat stellen de drie linkse oppositie partijen voor in hun alternatieve regeerakkoord.

Geschreven door Goos de Boer

Onderzoeksverslaggever

Het nieuwe kabinet brengt de gaswinning in vier jaar heel licht terug: met 1,5 miljard kuub, naar 20,1 miljard kuub. GroenLinks, SP en PvdA vinden dat veel te weinig. De drie partijen willen dat de Groningse gaskraan veel verder dicht gaat, zo staat in het dinsdag gepresenteerde alternatief voor het regeerakkoord. Onbestaanbaar SP-kamerlid Sandra Beckerman: 'Onbestaanbaar dat de nieuwe regering Groningen weer laat zakken. Wij maken van Groningen wel topprioriteit. In ons eerste aanvalsplan laten we zien gaswinning kan en moet omlaag naar 12 miljard kuub.' De PvdA kreeg de afgelopen jaren als regeringspartij forse kritiek uit Groningen. Maar nu de partij in de oppositie zit, waait er een andere wind. 'We maken als gezamenlijk links blok echt andere keuzes dan het kabinet. Wij zien die vermindering naar twaalf miljard als een forse investering in de veiligheid in Groningen,' licht PvdA-kamerlid Henk Nijboer toe. Gat in begroting Het verder terugschroeven van de gaswinning levert wel een stevig gat in de rijksbegroting op. De drie partijen willen dat onder meer compenseren door grote bedrijven te laten betalen voor de CO2-uitstoot. Woensdag en donderdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het regeerakkoord. De gaswinning in Groningen komt daar ook bij aan bod. Lees ook: - 'Gaswinning in Groningen over dertien jaar op tien miljard kuub'

