Archief Aletta Jacobs is vanaf nu werelderfgoed

Het archief van feministe Aletta Jacobs is uitgeroepen tot werelderfgoed. De afbeeldingen, objecten en documenten die een beeld geven van de Nederlandse en internationale strijd voor vrouwenrechten, worden opgenomen in het Unesco Memory of the World.

Het archief is in het bezit van Atria, het Amsterdamse kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Volgens directeur Renée Römkens geven de documenten inzicht in de voortrekkersrol die Aletta Jacobs op veel gebieden vervulde.

Slechts vier andere vrouwen

'Door opname in Memory of the World van Unesco krijgt het archief de beschermde status en waardering die het verdient. Slechts vier andere vrouwen komen voor in die lijst, terwijl er ruim vierhonderd archieven in zijn opgenomen', zegt Römkens.

Rijksuniversiteit

Aletta Jacobs (1854 -1929) is volgens Atria van 'onschatbare waarde' geweest voor de positie van vrouwen, zowel in de Nederlandse samenleving als internationaal. Jacobs was de eerste vrouw in de Nederlandse geschiedenis die mocht studeren. Ze begon aan de Rijks Hogere Burgerschool in Sappemeer, waar ze in 1870 werd toegelaten. Een jaar later ging ze medicijnen studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

