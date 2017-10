Hanze-studenten studeren in het Groninger Museum

Tussen het studeren in langs Delfts aardewerk of de avant-garde van kunstkring De Ploeg struinen. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben sinds kort deze mogelijkheid.

Tot en met 12 november kunnen zij, met uitzondering van maandagen, elke dag van 10.00 tot 17.00 uur hun studieboeken openslaan in de Job Lounge van het Groninger Museum.

Minder afleiding

Deze dinsdagochtend zitten in de Job Lounge een stuk of tien studenten met hun neus in de boeken. 'Het is een keer wat anders', zegt een studente. 'Thuis kan ik me minder goed concentreren en hier kun je tijdens je pauze even het museum rondstruinen.' Een jongeman met een dik scheikundeboek voor zich, beaamt dit. 'Ik heb thuis veel meer afleiding.'

Tentamenperiode

Normaal gesproken mogen studenten van de Hanzehogeschool gebruik maken van de faciliteiten van de Universiteitsbibiotheek (UB), tegenover het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar tijdens tentamenperiodes zoals nu, worden zij daar geweerd omdat het anders te druk wordt in de UB. En dus zocht de Hanzehogeschool naar een andere locatie.

In alle rust

Toen het Groninger Museum door de hogeschool werd benaderd, stelde het vrijwel direct de Job Lounge ter beschikking. Volgens museumwoordvoerder Willemien Bouwers is het een ontvangstruimte die is ingericht door het Tilburgse kunst- en designerscollectief Job Studio, bestaande uit Job Smeets en Nynke Tynagel. Bouwers: 'Studenten hebben gratis toegang tot het museum en hier kun je in alle rust studeren.'

