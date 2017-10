'Kom maar naar de spooklaan in Noordbroek… als je durft'

Marcel Lambers uit Noordbroek kan weer een beetje lachen. Afgelopen weekend werd zijn Halloweenhuis flink beschadigd door de storm, maar na drie dagen keihard werken is het huis weer te bekijken: 'Ik ben zo blij dat het toch gelukt is, we waren zo verdrietig.'

'Het was vreselijk'

Marcel en zijn vrouw Jetty hebben de schrik nog flink in de schoenen staan. De zaterdagstorm die over de provincie raasde, had een groot deel van de Halloween-versiering met zich mee getrokken. 'Er was zo veel kapot. Het was vreselijk en niet alleen voor ons ook voor de buren', legt Marcel met tranen in zijn ogen uit.

Klaar voor Halloween

Het huis moest volgens hem perse voor vandaag - Halloween - weer in ere hersteld zijn. Marcel: 'En dat is gelukt. We waren de wanhoop nabij, het heeft allemaal zo veel geld gekost. Maar de storm is letterlijk weer gaan liggen en we hebben heel hard doorgewerkt. Dus iedereen kan weer naar de spooklaan komen in Noordbroek. Tenminste, als ze durven'.

'Weer gooit roet in het eten'

Ook buurvrouw (en weervrouw) Harma Boer dacht even dat al het werk voor niets was. 'Ook wij hebben last gehad van de wind. Samen met de buren zijn we al vanaf de zomer aan het nadenken over Halloween en dan is het balen dat het weer roet in het eten gooit'.



En er is meer...

Overigens, mocht men denken dat de Gockingalaan na Halloween weer 'rustig' is, niets is minder waar. Boer: 'Nee! Tot en met dit weekend kunnen mensen onze spookhuizen bekijken, dan gaan we over op de Sinterklaasversiering en daarna wordt de hele straat omgetoverd tot een prachtig Kersttafereel.'

