'Gevaarlijke situaties' bij afrit Hoogkerk, door gesloten bypass

De bypass bij de tweede rotonde onderaan de afslag Hoogkerk vanaf de A7, uit de richting Groningen, is al bijna een jaar klaar. Maar hij is nog niet in gebruik. En dat zorgt volgens omwonenden voor gevaarlijke situaties.

'Er zijn al ongelukken gebeurd', zegt Jurrie de Haas. De bypass is bedoeld om de drukte op de rotonde te ontlasten. Het verkeer dat via de bypass rijdt hoeft niet meer over de rotonde, maar rijdt erlangs in de richting van kantorencomplex Kranenburg.

'Maar nu moeten ze weer invoegen op de normale weg en dan krijg je gevaarlijke situaties. Vrachtwagens die binnendoor gaan, waardoor auto's klem komen te zitten', zegt De Haas.

Gesteggel

Het probleem: de bypass voert langs de onbemande benzinepomp Tango en daar moet een inrit verlegd worden. 'Er is gesteggel over', zoals de gemeente Groningen het verwoordt.

Bij de provincie Groningen wordt gesproken over 'een langdurig proces'. 'Tango is nu aan zet. De verwachting is wel dat het binnen een aantal maanden allemaal klaar is.' En dan kan de bypass dus open.

Bij Tango was niemand bereikbaar voor commentaar.