Verdachten mishandeling station Winschoten verhoord

Voor de mishandeling van een 17-jarige jongen vorige week woensdagnacht bij het NS-station in Winschoten, zijn drie verdachten aangehouden en verhoord.

Een van hen, een 18-jarige Winschoter, werd kort na de mishandeling in de omgeving van de campus door de politie in de kraag gevat.

Gemeld na oproep

De twee andere vermoedelijke daders, beiden 15 jaar en ook Winschotenaren, meldden zich bij de politie na de getuigenoproep op Facebook. Het latere slachtoffer had op het Marktplein eerder die nacht al een woordenwisseling met de 18-jarige gehad.

Gevlucht

Toen de jongen tegen drie uur in gezelschap van twee meisjes vertrok, rende de 18-jarige achter hem aan met nog twee jongens. Vlakbij het station werd hij getackeld, waarna de 17-jarige werd geschopt en geslagen.

Dat zou zich hebben herhaald nadat het slachtoffer probeerde te vluchten.

Bekentenis

De drie verdachten hebben toegegeven dat ze bij de mishandeling waren betrokken. Ze zijn na verhoor in vrijheid gesteld. Justitie bepaalt of de verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het slachtoffer hield kneuzingen aan de mishandeling over.

