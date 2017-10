Melkveehouders moeten alsnog koeien inleveren

Melkveehouders die eerder dit jaar door de rechter waren vrijgesteld van het 'fosfaatreductieplan', moeten hier alsnog aan meewerken. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag bepaald.

Harde ingreep

Het fosfaatreductieplan is een middel om het mestoverschot in Nederland terug te dringen. In het plan staat dat melkveehouders niet méér koeien mogen hebben dan ze op 1 juni 2015 hadden. Als Nederland het mestoverschot niet zelfstandig terugdringt, dreigt een harde ingreep vanuit Europa.

Kort geding

Enkele tientallen boeren spanden in mei van dit jaar een kort geding aan, omdat ze het niet eens zijn met deze verplichting. Zij betoogden dat ze al geld hadden gestoken in de uitbreiding van hun bedrijf toen ze op 1 maart van dit jaar de verplichting kregen hun veestapel te verminderen. Volgens de boeren hadden ze die maatregel niet kunnen zien aankomen. De rechtbank stelde de boeren in het gelijk, maar de Staat ging in hoger beroep.

Uitspraak Hof

In dat hoger beroep blijkt nu dat het Gerechtshof in Den Haag het niet eens is met de redenering van de melkveehouders. Volgens het Hof konden de boeren wel degelijk voorzien dat na de afschaffing van de melkquota in 2015 maatregelen nodig zouden zijn om de groei van het mestoverschot een halt toe te roepen.

'Verbaasd'

Voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil de uitspraak van het Hof eerst bestuderen voordat hij een reactie geeft. Wel zegt hij 'verbaasd' te zijn dat het Hof de Staat op alle punten in het gelijk heeft gesteld.

'Grote consequenties'

Ook vice-voorzitter Dirk Bruins van de sector Melkveehouderij van LTO Nederland reageert nu nog niet. Wel geeft hij aan dat de consequenties van deze uitspraak 'heel groot' kunnen zijn.

Lees ook:

- Kamp waarschuwt voor groei melkveestapel, LTO Noord verbaasd

- Rechter veegt fosfaatwet voor melkveehouders van tafel