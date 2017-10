500 jaar Reformatie wordt groots gevierd door Groningse Lutheranen

31 oktober is niet alleen de dag van Halloween, maar ook die van het begin van de Reformatie. Vandaag is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde.

Voor de Evangelisch Lutherse Gemeente in Groningen is deze dag een ijkpunt in de tijd. Dominee Maren Overbosch: 'We staan stil bij de hervomingsbeweging die Luther toen is begonnen'.

Soort Facebook

De scheuring in de katholieke kerk was overigens helemaal niet de bedoeling van Luther. 'Hij wilde alleen de misstanden in de katholieke kerk aan de orde stellen', vertelt Overbosch. 'Daarom spijkerde hij de stellingen ook in het Latijn aan de deur. Dat deden academici als ze onderling ergens over wilden discussiëren. Maar iemand anders heeft het vertaald, waardoor het een soort 'wall op Facebook' werd. Vervolgens had iedereen er opeens een mening over.'

Uitbundig

De 'evangelisch Lutheranen' in Groningen vieren 500 jaar Reformatie uitbundig. 'Het wordt een feestweek met concerten en lezingen. De kers op de slagroom is de inwijding van ons nieuwe orgel. Het is een replica van een oud Barok-orgel, gemaakt door een Zwitserse orgelbouwer', vertelt Overbosch.

Muziek

De Evangelisch Lutherse Gemeente in Groningen heeft 230 leden. Daarnaast zijn er nog Lutherse gemeenten in Wildervank en Stadskanaal. 'De kerken zijn in beweging', zegt Overbosch. 'Veel mensen van andere kerken komen naar ons toe. Ze zijn toe aan verandering. Bij ons is het vooral leuk als je van muziek houdt. We zingen heel veel. En het gaat alleen om jouw relatie met God en daar komt niemand tussen. Het is een gezellige, warme club mensen', vindt Overbosch.

Cantate

De feestweek van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Groningen begint dinsdagmiddag met een openingsconcert op het nieuwe kerkorgel en in de avond is er een cantateviering. Een stuk van Bach is ingebed in die viering.