Bijna 2.000 rookmelders voor ouderen in Westerwolde

1.921 huishoudens in de nieuwe gemeente Westerwolde krijgen rookmelders. Dat hebben de gemeenteraden van Vlagtwedde en Bellingwedde besloten. De rookmelders moeten vooral senioren helpen om brandveiliger te wonen.

In totaal worden op 1.158 adressen in de gemeente Vlagtwedde en 768 in de gemeente Bellingwedde rookmelders geplaatst. In grote woningen komen twee rookmelders, in kleine woningen één.

Senioren

Er is niet zomaar voor gekozen om de rookmelders bij senioren te plaatsen. 'Juist mensen die ouder zijn dan 65 en mensen die slecht ter been zijn, slecht horen of in ieder geval 'iets' hebben, worden slecht wakker als er brand is', zegt waarnemend burgemeester Janneke Snijder (VVD) van Bellingwedde.

'Nu we rookmelders gaan plaatsen kunnen zij sneller acteren als er brand uitbreekt.' Snijder is daarbij niet bang dat mensen die slechter horen niets van een eventueel alarm meekrijgen: 'die dingen staan loeihard.'

Trainings- en Diagnosecentrum

De rookmelders worden geplaatst door het Trainings- en Diagnosecentrum in Vlagtwedde. De mensen die hier werken worden begeleid om vanuit een bijstandsuitkering zo snel mogelijk naar een reguliere baan door te stromen. De training voor het plaatsen van de rookmelders wordt door de brandweer verzorgd.

De kosten van het project bedragen 125.000 euro. 75.000 euro hiervan wordt bijgedragen door Vlagtwedde, de overige 50.000 door Bellingwedde.

Lees ook

- 'Inwoners Grootegast hebben af en toe por in de rug nodig'