MST komt naar de Eemshaven: 14 nieuwe banen

Het bedrijf Modular Steel Towers (MST) gaat zich in de Eemshaven vestigen. Dit bedrijf produceert bouwpakketten voor stalen windmolenmasten.

De komst van MST naar de Eemshaven is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van drie miljoen euro en levert veertien nieuwe arbeidsplaatsen op.

Besparing

Met de bouwpakketten kan een volledige mast van een windmolen tot op elke hoogte worden gebouwd. Hierdoor wordt zowel de kostprijs als de bouwtijd van een windmolen een stuk minder.

Stevige basis

Met de komst van MST is een stevige basis gelegd om ook op langere termijn in de Eemshaven windmolenmasten te produceren. Het is de bedoeling dat MST vanaf volgend jaar juli de eerste bouwpakketten produceert.

