Swapfiets in Stad flink gegroeid; denkt na over andere fietsen (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Je kan bijna geen straat in de binnenstad van Groningen meer in lopen, of je ziet een paar fietsen met blauwe voorbanden. De Swapfiets rukt op in Groningen.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Steeds meer mensen, voornamelijk studenten, hebben zo'n fiets. Meer dan 2000 klanten Vooral tijdens de KEI-week was het druk. Op de eerste dag kwamen zo'n achthonderd studenten hun fiets ophalen. Zij konden die week gratis fietsen. 'Dat was echt aanpoten', zegt regiomanager Robert Sillem. 'Daarna hebben nog meer mensen zich ingeschreven. Na de KEI-week stonden wij op 1300 klanten. Ondertussen zijn dat er zo'n 2300.' Abonnement op een fiets Swapfiets biedt een abonnement op een fiets. Studenten betalen twaalf euro per maand en nemen een Swapfiets. Mocht je een lekke band krijgen, dan komt een fietsenmaker langs om je band te plakken. Mocht je schade hebben die niet (snel) te repareren is, dan krijg je een nieuwe fiets. Niet-studenten kunnen ook abonnee worden. Zij betalen drie euro per maand meer. Andere fiets Sillem verwacht dat het aantal klanten verder toe zal nemen. 'Uiteindelijk hopen wij dat heel Groningen op onze fiets fietst. Op dit moment zijn dat voornamelijk nog studenten, want het is een simpele stadsfiets. Misschien kunnen we in de toekomst ook andere fietsen aanbieden, waardoor ook oudere mensen bij ons klant kunnen worden.' Lees ook: - 'Pssst... fietsje kopen voor 10 euro? App me ff'

