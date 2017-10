Oeps: Jacht van Steve Jobs botst bijna op Zoutkamper visser

Een opmerkelijk incident in de haven van Harlingen vorige week: het megajacht 'Venus' van de in 2011 overleden Apple-baas Steve Jobs scheert ternauwernood langs de garnalenkotter van Sander Meijer uit Zoutkamp.

Schuld

Op het filmpje dat Meijer op Facebook plaatste is te zien dat het glimmende gevaarte de garnalenkotter bijna raakt. 'Niet mijn schuld', zegt Meijer. 'Wij lagen afgemeerd en de 'Venus' wilde wegvaren.'

Stootkussens

De bemanning van het bijna 80 meter lange peperdure jacht is druk bezig om een eventuele aanvaring zo goed mogelijk op te vangen met stootkussens. Uiteindelijk lukt het de kapitein de 'Venus' zonder aanvaring weg te manoeuvreren.

Nederland

Het jacht lag in Harlingen voor groot onderhoud. Onze regio is bovendien geen onbekend terrein voor de 'Venus'. Het jacht werd in Nederland gebouwd.

Dat de aanvaring werd voorkomen, was voor de schippers wel even een opluchting. De bouwkosten van het door Philippe Stark ontworpen schip, bedroegen 125 miljoen euro.