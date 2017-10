Zwembad Parc Emslandermeer voorlopig gered door steun gemeente

De gemeente Vlagtwedde geeft het zwembad in Parc Emslandermeer een bijdrage van 40.000 euro. Het bedrag wordt gebruikt om het zwembad de komende tijd open te houden.

Hiermee is de dreigende sluiting voorlopig van de baan. De Stichting Bewonersbelangen Parc Emslandermeer (SBPE), de eigenaar van het zwembad, wilde het park sluiten omdat de veiligheid in het geding was.

Problemen van de baan

Door de toezegging van de gemeente lijken die problemen nu van de baan. Het vrijgemaakte geld wordt gebruikt voor vervanging van materialen, herstelwerkzaamheden en schoonmaakonderhoud. De stichting die eigenaar van het zwembad is, draagt 20.000 euro bij.

Achterstallig onderhoud

Het extra geld is volgens de gemeente nodig omdat het zwembad door achterstallig onderhoud wettelijk gezien niet open te houden is.

Volgens burgemeester en wethouders van Vlagtwedde kan het zwembad alleen open blijven als er op korte termijn investeringen worden gedaan.

Structurele oplossing nodig

Zwemschoolhoudster Henny de Groot reageert gematigd enthousiast op de toezegging van de gemeente. 'Natuurlijk is het fijn dat we even opgelucht adem kunnen halen, maar er moet een structurele oplossing komen. Die is er niet met dit eenmalige bedrag. Als het zo doorgaat zitten we over een tijdje weer in de problemen.'

Ook raadslid Gerard Sanders (D66) vroeg zich af hoe lang het bad nu openblijft. Wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde) kon geen datum noemen. 'Wat mij betreft nog heel erg lang.'

