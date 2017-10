Noord Vandaag: 'Voor mij is het echt een drempel om in het Gronings te praten'

De toekomst van het Gronings, hoe ziet die eruit? Zangeres Marlene Bakker maakt zich er in Noord Vandaag zorgen over. 'Jongere generaties spreken bijna geen Gronings meer.'

Zelf zingt ze in het Gronings, maar het ook in het openbaar spreken vindt ze lastig. 'Voor mij is het echt een drempel om in het Gronings te praten, ik ben bang om fouten te maken.' Want bij haar thuis werd vroeger Nederlands tegen haar gesproken door haar ouders, vandaar. (03.53)

Verder in Noord Vandaag:

- Voor Stieneke van der Graaf was het een speciale dag. De ChristenUnie-politica werd geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Welke tips hebben haar collega-Kamerleden uit Groningen? (02.42)

- Dubbel feest voor orgelliefhebbers in de Lutherse kerk in Groningen. (10.00)

- Is drop eten gevaarlijk? (11.37)

- Ronald ging vliegtuigspotten in Eelde. (13.16)

- Halloween is griezelen en gruwelen, ook in Noordbroek. Wat daar precies gebeurt, vertelt verslaggever Marco Grimmon. (15.36)

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.