Bioboeren in spé kunnen op cursus

De provincies Groningen en Drenthe stellen 20.000 euro beschikbaar om biologische landbouw in de Veenkoloniën te stimuleren. Het geld wordt gebruikt om een cursus te geven aan boeren, die overwegen over te stappen naar biologische landbouw.

Tijdens de oriëntatiecursus komen praktische zaken aan bod, die speciaal zij toegespitst op de zand- en dalgronden in het gebied. In beide provincies is al belangstelling voor de cursus, die uit zes veldbijeenkomsten en een individueel gesprek bestaat.

Op 22 november is er een informatiebijeenkomst bij proefboerderij 't Kompas in Valthermond.

