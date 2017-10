Opwinding dinsdagmorgen op social media. Op Groningen Airport Eelde zou voor de allereerste keer een Airbus A321 landen.

Het vliegtuig, dat plaats biedt aan 230 passagiers, wordt ingezet op de lijndienst naar het Poolse Gdansk.

Ronald had begrepen dat er nogal wat vliegtuigspotters op de been zouden zijn. Maar of die informatie wel klopte?