Geen Aldi op plek oude steenfabriek

De Aldi komt definitief niet op de locatie van de oude steenfabriek Hijlkema langs de Weg naar den Dam in Delfzijl. De supermarktketen had plannen om de fabriek te slopen en daar een vestiging te openen, maar dat wilde de gemeente niet.

Aldi ging tegen dat besluit in beroep, maar zonder succes.

Parkeerplekken

De fabriek en het terrein daaromheen staan al een tijdje te koop. Naast de Aldi zat ook de Duitse supermarktketen Lidl te azen op deze plek. De gemeente stak hier een stokje voor omdat het alle winkels zoveel mogelijk in het centrum wil houden.

'Ik snap wel dat de supermarkten naar de steenfabriek willen. Elke winkel wil een plek waar veel ruimte en parkeergelegenheid is. Dan kunnen klanten hun auto voor de deur zetten. Maar dat is de dood in de pot voor ons winkelgebied', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.

Steenfabriek behouden

De gemeente kon met de Lidl afspreken om in het centrum te blijven. Die winkel zit nu nog aan het Vennenplein, maar krijgt een andere plek vanwege de sloop van de Vennenflat en de herinrichting van het plein.

Delfzijl wil de oude steenfabriek graag behouden. De gemeente moest er daarom nog moeite voor doen de Aldi tegen te houden. Daarbij maakte het gemeentebestuur dankbaar gebruik van een provinciale regel.

Karakteristieke gebouwen

Gemeenten mogen vanwege de aardbevingen op dit moment geen gebouwen slopen. Pas als er een lijst met karakteristieke panden is, mag dit. Die was er nog niet in Delfzijl. Daarom mocht de Aldi haar plannen niet uitvoeren en kreeg de gemeente gelijk na het bezwaar van de supermarktketen.

De gemeente is wel mee bezig met zo'n lijst. Ook de oude steenfabriek komt hierop te staan. Wat er vervolgens met de fabriek gaat gebeuren, is nog niet bekend. De gemeente staat open voor alle ideeën, laat de wethouder desgevraagd weten.

