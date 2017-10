FIOD doet onderzoek naar Bikkel Groep

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) is dinsdag een onderzoek gestart naar het detacheringsbureau van de Bikkel Groep, dat ook een vestiging in de stad Groningen heeft.

De FIOD deed op verschillenden plaatsen in Noord-Nederland en op tien locaties in Letland invallen. In totaal zijn drie mannen en drie vrouwen aangehouden, die worden verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.

In Groningen werd een inval gedaan in een bedrijfspand. Ook ging de FIOD op bezoek bij bedrijfspanden in Hoogeveen, Emmen, Assen, Appelscha, bij twee huizen in de Drentse gemeente De Wolden en bij een woning in de Overijsselse gemeente Steenwijkerland.

Letland

De twee hoofdverdachten, een 48-jarige en een 42-jarige man, werden bij aankomst in Nederland op vliegveld Eindhoven aangehouden.

De vier medeverdachten (twee Letten van 38 en 49 jaar en een 38-jarige Nederlander) werden in Letland aangehouden. De Nederlander zal worden overbracht naar Nederland.

Beslag

In Nederland is beslag gelegd op twee woningen, vijf auto's en 26 bankrekeningen. In Letland is beslag gelegd op vijf bankrekeningen. Tevens is er op de verschillende plekken administratie in beslag genomen.

Belastingdienst

De FIOD startte het onderzoek na controle van de Belastingdienst bij het detacheringsbureau van de twee hoofdverdachten. Het vermoeden is dat sinds 2012 het detacheringsbureau arbeiders in Letland wierf en deze vervolgens als uitzendkracht uitleende aan ondernemingen in Nederland. De uren van deze Letten werden tegen regulier tarief aan de inleners gefactureerd.

Stagevergoeding

Het detacheringsbureau, verbonden aan de Bikkel Groep, verantwoordde de betaling van de Letten echter als een veel lagere onbelaste stagevergoeding in de loonadministratie. Het detacheringsbureau ontving van twee Letse ondernemingen valse facturen.

De Letse rechtspersoon heeft voor ongeveer 1,7 miljoen euro onroerend goed aangekocht in Letland. De Belastingdienst is minimaal 1 miljoen euro belastinginkomsten misgelopen.