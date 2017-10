'Gasindustrie stak honderd miljoen in EU-lobby'

Gasbedrijven en hun belangenorganisaties hebben vorig jaar meer dan honderd miljoen euro uitgegeven aan pogingen om besluitvorming binnen de Europese Unie te beïnvloeden. Dat schrijft lobbywaakhond Corporate Europe Observatory in een rapport.

De industrie zou in 2016 meer dan duizend lobbyisten en een 'leger aan pr-medewerkers' hebben ingehuurd. Zij claimen dat gas een schone energiebron is in de overgangsperiode naar duurzame energie.

Wie geeft het meest uit?

Onder de bedrijven die volgens het observatorium het meest uitgeven aan lobbywerk zijn ExxonMobil en Shell. Het zou bij beide bedrijven om 4,75 miljoen euro gaan.

Minder toegang voor actiegroepen

De gaslobbyisten hebben de afgelopen drie jaar meer dan 460 bijeenkomsten gehad met de twee meest betrokken EU-commissarissen, Maroš Šefcovic en Miguel Arias Cañete, aldus Corporate Europe Observatory. Actiegroepen die ageren tegen het gebruik van gas zouden veel minder toegang hebben.