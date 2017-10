Terrasrijder Grote Markt dreigde met balletjespistool

De man die vorige week woensdag de politie bedreigde op de Grote Markt in Groningen deed dat niet met een echt wapen, maar met een balletjespistool. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd.

De 33-jarige man uit Onderdendam parkeerde zijn auto op het terras van de horeca aan de Zuidzijde van de Grote Markt. Dat gebeurde op het moment dat de politie bemiddelde bij een vechtpartij. Toen de bestuurder uitstapte en weigerde om zijn 'wapen' te laten vallen werd er gericht door de politie op hem geschoten.

Ernstige psychische problemen

Wonder boven wonder raakte hij niet gewond. Het voorarrest van de man is inmiddels met twee weken verlengd. Volgens het OM gaat het om een man met ernstige psychische problemen.

'Hij verblijft momenteel op een speciale afdeling van het Huis van Bewaring', aldus woordvoerder Manon Hoiting.

Intern onderzoek

Bronnen spreken tegenover RTV Noord van een wanhoopsdaad. Eerdere pogingen van de verdachte om zich via de reguliere weg op te laten nemen, zouden op niets zijn uitgelopen.

Omdat er schoten zijn gelost door een medewerker van de politie Noord-Nederland is er een intern onderzoek ingesteld. Het onderzoek staat onder leiding van een officier van het Openbaar Ministerie.

