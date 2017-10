Speeddaten met een hele groep: 'Even wennen, maar heel leuk'

Speeddaten doe je meestal om een nieuwe liefde te vinden. Maar dinsdag kon je in twaalf zorg- en welzijnsorganisaties in onze provincie speeddaten voor een nieuwe baan.

Naarstig op zoek

De speeddate is een initiatief van ZorgpleinNoord, een werkgeversverband in Noord-Nederland. Eén van de organisaties die naarstig op zoek is naar personeel, is de Zuilen, een bedrijf in de gehandicaptenzorg.

Hand in eigen boezem

De Zuilen is zeker niet de enige. Dat er een groot personeelstekort is in de ouderen- en gehandicaptenzorg is niet nieuw. Gerda Beuving, coördinator van de Zuilen, denkt dat de zorgsector voor een deel de hand in eigen boezem moet steken.

'We hebben een aantal jaren geleden een inschattingsfout gemaakt door minder mensen op te leiden en minder mensen in de zorg aan te trekken. Nu trekt de economie weer aan en dat zie je ook terug in de zorgsector', zegt Beuving.



Wel even wennen

Mariska Koop is één van de vijf speeddaters die geïnteresseerd zijn in een baan bij de Zuilen. Zo'n speeddate is wel even wennen. 'Maar ook erg leuk', vindt Koop.

De speeddate is namelijk niet één op één, maar meteen met de hele groep. 'Je leert een groep nieuwe mensen kennen en wat hen beweegt om in de zorg te werken. Een nadeel kan wel zijn dat je wat minder van jezelf kan laten zien dan in een normale sollicitatie', vertelt de 32-jarige Koop.



Meteen in het werkveld

'We laten de speeddater zien hoe het is om hier te werken. Ze hebben gelegenheid om vragen te stellen en ze krijgen een rondleiding. Zo zien ze meteen waar ze eventueel terecht komen', zegt Beuving.



Geschikte kandidaat?

En of er een geschikte kandidaat tussen zit? 'Ja, dat denk ik wel. De geïnteresseerde speeddaters mogen nu aangeven of ze nog een gesprek willen. Dan kijken we verder wat de mogelijkheden zijn'.