Damster verdachte van overval na een jaar opgepakt in Barcelona Barcelona (Foto: Bert Kaufmann/Flickr (Creative Commons))

Een 26-jarige man uit Appingedam die verdacht wordt van een overval in Schipborg is pas een jaar later opgepakt in Barcelona. De Damster was daar naartoe gevlucht, maar de Spaanse politie arresteerde hem en leverde hem uit aan Nederland.

Dat bleek dinsdagmiddag tijdens de rechtszaak tegen de man voor de rechtbank in Groningen. Hij zou samen met een 28-jarige Stadjer en een 38-jarige Pool een stel in hun huis in Schipborg hebben overvallen. Daarbij werd flink veel geweld gebruikt. Broodmes op de keel Zo kregen de bewoners een broodmes op de keel gezet, werden ze gesneden en moesten ze hun pinpas afgeven. De overvallers kenden de slachtoffers uit het drugsmilieu en ze vonden dat ze nog geld van hen tegoed hadden. Vrijspraak De Damster ontkende actief meegedaan te hebben aan de overval. Volgens hem had hij er alleen maar bijgestaan. Zijn advocaat bepleitte vrijspraak. Justitie eiste vier jaar cel tegen de man. De slachtoffers eisen 14.000 euro schadevergoeding. De uitspraak is op 14 november.