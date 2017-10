Deel dit artikel:











Korrewegschutter nog altijd spoorloos: 'We hopen dat mensen die iets weten, dit willen zeggen' (Foto: De Vries Media/Politie (bewerking RTV Noord))

Een bushalte bij de IKEA, een studentenwoning in de Antillenstraat of een huis aan de Zaagmuldersweg in de stad Groningen. De gezochte Korrewegschutter Azim Aynaci zou op al deze plekken zijn gezien, maar is nog altijd voortvluchtig.

Daarom kwam de politie dinsdagavond opnieuw met een getuigenoproep in het tv-programma Opsporing Verzocht. 'We hebben ruim veertig tips gekregen, maar hebben hem nog niet gevonden. We hopen dat mensen die iets weten, dit willen zeggen. Benader hem niet zelf, want hij is vuurwapengevaarlijk', vertelt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. Naar het buitenland? De politie heeft inmiddels ook contact gezocht met buitenlandse opsporingsinstanties. 'Omdat de verdachte van Turkse komaf is, houdt de politie er rekening mee dat hij mogelijk bij zijn familie daar onderduikt', vertelde verslaggever Peter Steinfort dinsdagmiddag. Aynaci is om diezelfde reden ook direct op de internationale opsporingslijst gezet. Invallen Of hij daadwerkelijk naar het buitenland is, wil en kan de politie niet zeggen. Vorige week deed een arrestatieteam invallen in de Antillenstraat en de Zaagmuldersweg. Zonder resultaat. Of er meer invallen in de stad volgen, wil de politie niet zeggen. Willekeurig Azim Aynaci wordt gezocht vanwege een schietpartij op de Korreweg op 15 oktober. Daarbij raakte een 21-jarige student blijvend verlamd. De man blijkt een willekeurig slachtoffer. Hij kwam drie mannen tegen op straat, ter hoogte van het Bernoulliplein. Eén van de drie, waarschijnlijk Aynaci, schoot hem neer. Arrestaties Kort na de schietpartij werd een 19-jarige Stadjer aangehouden. Een paar dagen later volgde de arrestatie van een 20-jarige man uit Groningen. Beiden zitten nog vast. Lees ook: - Veertig tips, maar Azim Aynaci is nog steeds spoorloos

