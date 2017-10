Bonden gaan akkoord met verbeterplan 't Gerack

Vakbonden FNV en CNV zijn tevreden met de voorgestelde verbeteringen bij zorginstelling 't Gerack in Uithuizen. Nieuwe acties zijn voorlopig niet nodig.

De bonden voerden vorige maand actie omdat de 350 medewerkers last hadden van een te hoge werkdruk.

Zo waren er geen fatsoenlijke roosters, dreigde de keuken dicht te gaan, was er geen actieve OR en was er volgens de bonden een slechte bedrijfsvoering.

Problemen aangepakt

Tijdens de actie lieten de bonden weten dat de rek er letterlijk en figuurlijk uit was bij het personeel. Daarna gingen de bonden om tafel met de directie om de problemen aan te pakken.

't Gerack belooft vanaf nu betere roosters, een nieuwe OR en betere bedrijfsvoering. Ook blijft de keuken voorlopig open. Daar zijn de bonden blij mee:

Vinger aan de pols

'We zijn tevreden met de toezeggingen. Maar we blijven wel vinger aan de pols houden. De komende dagen gaan we kijken of de roosters goed zijn. Als dat niet zo is, trekken we zeker weer aan de bel', zegt CNV-bestuurder Hillebrandt Aardema.

'Hopen op terugkeer rust'

Directielid Ronald Helder belooft dat de toezeggingen waargemaakt worden. Hij hoopt dat de instelling nu in rustiger vaarwater komt: 'Vorige week voerden we al gesprekken met medewerkers. Die zijn blij en opgelucht dat de situatie verbetert. Wij ook en we hopen dat de rust weer terugkeert bij 't Gerack.'

Lees ook:

- Boos personeel 't Gerack: 't mout oflopen weden, punt!'

- Medewerkers gaan actievoeren bij zorginstelling 't Gerack

- Klachten over hoge werkdruk 't Gerack; directie belooft beterschap