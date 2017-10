Deel dit artikel:











Tandartsenpraktijk Geertsema is failliet (Foto: Google Street View)

Tandartsencombinatie Geertsema in de stad Groningen is failliet verklaard. De tandarts kwam in augustus in het nieuws, omdat de Nederlandse Zorgautoriteit hem een boete oplegde. Geertsema vertrok vervolgens naar het buitenland en liet zijn personeel en patiënten verbijsterd achter.