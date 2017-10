Geen doorsnee dinsdag voor Stieneke van der Graaf

Terwijl de heren en dames politici in Den Haag dinsdag een dag als alle andere beleven, is het voor één vrouw bijzonder. Stieneke van der Graaf is sinds vandaag het zevende Tweede Kamerlid uit Groningen.

Een opkomend herfstzonnetje steekt boven het Torentje uit, deze laatste dinsdag van oktober. En de zon schijnt vandaag een beetje extra voor Stieneke van der Graaf.

Reformatie

Deze 31ste oktober valt samen met het begin van de Reformatie. De Reformatie waar ook de grondslag van veel ChristenUnie-leden in zit.

Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zijn befaamde 95 stellingen op de muur in Wittenberg, om zich af te zetten tegen de Rooms-Katholieke Kerk.

Een dag die voor christenen, vooral protestanten en gereformeerden, een bijzondere lading draagt. En laat die groep zich politiek nu juist herkennen in de grondslag van de ChristenUnie, waar veel christenen uit gereformeerde en protestantse hoek op stemmen.

'Hele bijzondere dag'

Ruim 500 jaar later mag Van der Graaf voor die partij de Tweede Kamer betreden. Een speciaal moment, zo vindt ze zelf ook. 'Dit is een hele bijzondere dag', zegt ze met een lach.

Ze wordt hartelijk ontvangen in de fractie. Er is taart, en wanneer Van der Graaf de fractiekamer binnenkomt, wordt geapplaudisseerd. Daarna is het tijd voor gebed achter gesloten deuren, terwijl een van de fractieleden een overdenking houdt. Lucas 17 is de tekst van de dag. Een Bijbeltekst over een gesprek tussen Jezus en de Farizeeën.

Eed afleggen

Daarna zijn het drukke tijden voor Van der Graaf. De beëdiging om twee uur 's middags zorgt voor een volle Tweede Kamer. Het: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig', klinkt krachtig door de Kamer. Dan is het tijd voor de felicitaties. Fractieleider Gert Jan Segers overhandigt de bloemen.

'Het meest bijzondere moment is natuurlijk de eed die je mag afleggen', zo blikt ze terug op de beëdiging zelf. 'Ik mag nu echt als volksvertegenwoordiger aan de slag gaan. Ik vond het heel fijn om daarbij familie, vrienden en mensen van de ChristenUnie uit Groningen bij te hebben. Dat maakte het extra speciaal.'

Nieuwe politieke toekomst

Dan is het officiële gedeelte voorbij. De Patatbalie, de plek waar alle landelijke pers zich ophoudt, stroomt langzaam leeg, en Van der Graaf zoekt haar naasten op. Tijd voor een korte viering van geluk. Geluk over een nieuwe politieke toekomst in Den Haag.



