Gasgedeputeerde Eikenaar laat NAM-feestje schieten

De NAM viert het 70-jarig jubileum van het gasconcern toch met een bescheiden feestje. De provincie is uitgenodigd, maar gasgedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) laat de bijeenkomst aan zich voorbij gaan.

'Ik heb andere dingen te doen', reageert Eikenaar resoluut op de vraag waarom hij niet naar Assen gaat. 'Ik heb mijn afwegingen gemaakt en ik heb andere prioriteiten. Mij zul je daar niet zien.'

'Als genodigde

Toch is de provincie wel vertegenwoordigd in Assen. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) heeft het 70-jarig jubileum wel in haar agenda staan.

Een woordvoerder van de provincie zegt dat Homan 'als genodigde' naar het jubileum gaat. 'Het jubileum staat in het teken van de energietransitie en toekomstvisies. Ze heeft hier een mening over en het is voor haar interessant om daar bij te zijn.'

Besloten evenement

De NAM laat weten dat media maandag niet welkom zijn, en dat het jubileum-evenement 'een besloten bijeenkomst voor externe relaties' is.

Lees ook:

- Onderzoek KPMG: 'NAM zit te dicht op Centrum Veilig Wonen'

- Eikenaar: 'Versterkingsoperatie dreigt te verzanden'

- Provincie: 'Duidelijk dat portemonnee voorop staat bij de NAM'

- Dossier Aardbevingen