Enthousiasme over replica Schnitgerorgel: 'Het klinkt werkelijk heel mooi'

Dubbel feest in de Lutherse kerk in Groningen. Daar vond dinsdagmiddag de aftrap plaats van het Schnitgerfestival 2017, het festival voor orgelliefhebbers uit de hele wereld. En er werd een nieuw barokorgel in gebruik genomen, een replica van een Schnitgerorgel.

'Het is een bijzonder enerverende dag. Voor het eerst in meer dan honderd jaar klinkt hier weer een barokorgel', zegt Tim Knigge, van de Stichting Reconstructie Schnitger-orgel enthousiast.

'We geloven dat we met dit orgel het klankideaal van Schnitger zeer dicht benaderen. We zijn zeer benieuwd hoe anderen daar over denken.'

'Werkelijk heel mooi'

Positief, zo blijkt. 'Het klinkt werkelijk heel mooi', zegt de in Schnitgerkringen wereldberoemde organist en dirigent Ton Koopman. 'Het is een ongelooflijk goed gelukte kopie die hier gemaakt is.'

Lees ook:

- Orgelbouwer Edskes: 'Ik speel liever op de blokfluit'

- Festival maakt suf orgel tot sexy instrument (2015)