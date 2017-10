Nedmag gaat door met voorbereiding voor extra put bij Kiel-Windweer

Het bedrijf Nedmag gaat door met de voorbereidingen voor het winnen van zout bij Kiel-Windeweer. Dat zei directeur Bert Jan Bruning dinsdagavond op een bijeenkomst voor omwonenden van een andere zoutwinlocatie, bij Borgercompagnie.

Levensbelang

Nedmag noemt de derde zoutwinput bij Kiel-Windeweer van levensbelang voor het bedrijf. De twee huidige winningslocaties bij Borgercompagnie en Tripscompagnie raken langzaam uitgeput. Als er niets gebeurt is het in 2030 over en uit, zegt Nedmag.

Zwaar belast

Maar omwonenden zijn fel tegen de exrta put bij Kiel-Windweer. Zij zeggen schade lijden door bodemdaling. Bovendien vinden ze dat het gebied door de gaswinning en de aanleg van windmolenparken al zwaar genoeg belast is.

Hoogezand-Sappemeer

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloot daarom eind vorig jaar niet mee te werken aan het slaan van de derde put. Maar volgens directeur Bert Jan Bruning gaan de voorbereidingen desondanks gewoon door.

Inhoud

'Wil je uiteindelijk een inhoudelijke discussie hebben met elkaar, dan moet je de inhoud kennen. Het moet wel zo zijn dat we als bedrijf de mogelijkheid hebben de inhoud te laten zien.'

Het bedrijf is daarom bezig met onderzoek naar manieren waarop het magnesiumzout gewonnen kan worden. Daarbij worden ook buitenlandse, onafhankelijke onderzoeksinstituten ingeschakeld, zegt Bruning.

Bruning denkt dat de put er uiteindelijk wel komt, 'maar er zal wel veel tijd overheen gaan'.

