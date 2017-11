Gesteggel om logo voor Westerwolde

Gedoe in de gemeenteraad van Vlagtwedde om het nieuwe gemeentelogo van Westerwolde dat komende donderdag gepresenteerd wordt. Gemeentebelangen Westerwolde en de VVD willen geen logo maar het gemeentewapen gebruiken op bijvoorbeeld brieven en enveloppen.

De twee partijen beroepen zich hierbij op een uitspraak van burgemeester Kompier, die volgens de VVD en Gemeentebelangen in april dit jaar heeft toegezegd dat er geen logo komt.

Stuurgroep

Kompier erkent dat de stuurgroep, bestaande uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders uit Bellingwedde en Vlagtwedde, de wens heeft uitgesproken om geen apart logo te hebben maar het gemeentewapen als zodanig te gebruiken.

In die stuurgroep zit overigens ook een lid dat een aantekening heeft laten maken in het besluit. 'Dat lid is principieel geweest en wil ook niet aan een nieuw logo', zegt burgemeester Kompier.

Hoge Raad van Adel

Kompier geeft aan dat er vanuit meerdere ontwerpbureau's sterk werd afgeraden het gemeentewapen als logo te gebruiken. De Hoge Raad van Adel, dat de Nederlandse regering op dit gebied adviseert, zou dit hebben onderschreven. 'Het wapen heeft een heel ander doel dan een logo, dat de gemeente herkenbaar moet laten zijn', stelt Kompier.

Niet tijdig geïnformeerd

Andere partijen in de Vlagtwedder raad nemen het Kompier vooral kwalijk dat ze de gemeenteraad niet voldoende betrokken zou hebben bij de besluitvorming. 'De raad had hierover geïnformeerd moeten worden', stelt Willem Hoftijzer (PvdA). 'Het spijt me dat we daar niet eerder met u over hebben gecommuniceerd', reageerde Kompier.

Toch een logo

Voor Kompier liep de situatie met een sisser af. De meeste raadsleden vinden het voorstel van Gemeentebelangen Westerwolde en de VVD te ver gaan. 'We moeten de nieuwe gemeenteraad niet opzadelen met iets als dit. Bovendien bestaat die nieuwe raad waarschijnlijk voor 95 tot 100 procent uit raadsleden die nu ook al in een van beide gemeenten actief zijn.'



