'Dorpenfilm' zorgt voor verbinding

Inwoners van de dorpen Den Horn, Enumatil en Oostwold beschikken over acteertalent. Dat lieten zij dinsdagavond zien tijdens de première van de film 'Cappusjonnie'.

Verbinding

De film gaat over een vampierenfamilie, de inwoners van de dorpen zijn de acteurs en alles is gefilmd met telefoons. Het was een idee van Bert Dijkhuizen.

'Op deze manier leren mensen elkaar kennen, dat is heel belangrijk', zegt hij. 'Elk dorp is op zichzelf te klein, maar gezamenlijk kun je echt wel iets bereiken. Dat is het allerbelangrijkste: de verbinding.'

Hoofdrolspeler

Hoofdrolspeler Pascal Bosma uit Oostwold zal niet veel hebben nagedacht over de verbinding. Hij was veel te druk met het ontvangen van complimentjes en het uitdelen van handtekeningen.

Pascal speelt de zoon van een vampier, maar dat is niet makkelijk vertelt hij: 'Mijn rol is om serieus te blijven, maar dat is zo moeilijk de hele tijd! Ik wil soms heel hard lachen, maar dat kan dan gewoon niet.'

'Wereldster'

Pascal deed vervolgens maar een dansje om al zijn overtollige energie eruit te schudden, terwijl oma RTV Noord te woord stond: 'Ik ben supertrots! Hij wordt een wereldster, zeker weten!'