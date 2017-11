Megastal Vlagtwedde mag er komen

Een nieuwe 'megastal' bij Ter Apel mag er komen. Behalve de Partij van de Arbeid, D66, de Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden alle partijen in de Vlagtwedder gemeenteraad voor het voorstel.

Een groep van bijna 50 demonstranten liet dinsdagavond in Sellingen horen en zien tegen de komst van de megastal te zijn. Met een opblaasbare koe en verschillende leuzen probeerden ze - tot in de raadszaal - de komst van de stal tegen te houden, maar tevergeefs.

Dicht bij bewoonde wereld

De komst van de megastal is controversieel omdat die vrij dicht bij een aantal woonhuizen staat. Achttien buurtbewoners hebben hun handtekening gezet tegen de komst van de megastal, zo liet GroenLinks-raadslid René Kriek zien.

Volgens Gerhard Rass hoeven de omwonenden zich geen zorgen te maken. 'Er zijn mensen die hier persoonlijk iets op tegen hebben. Maar ik voldoe aan alle regels. Maar ik snap dat er mensen zijn die het hier niet mee eens zijn. Dat mag, en het is ook logisch.'

Teleurstelling en blijdschap

Raadslid Edith van der Horst (Partij voor de Dieren) reageerde, weinig verrassend, teleurgesteld op de komst van de megastal. 'Het is heel treurig. Maar ook bij de komst van een volgende megastal gaan we weer demonstreren. We willen echt dat mensen gaan nadenken hoe wij met onze dieren omgaan.'

Tegelijk is Gerhard Rass, de eigenaar van de stal, ontzettend blij dat de stal er na vele jaren van gedoe - hij begon in 2008 al met de procedures om toestemming voor de stal te krijgen - nu echt gaat komen. 'Omdat het zo grondig is gegaan, kan iedereen hier blij mee zijn. En vooral ik.'

