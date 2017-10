Woningcorporatie wil ontspoorde bewoner van Melkwegflat niet terug

De doorgedraaide Iraakse bewoner van de Melkwegflat in Hoogezand keert waarschijnlijk niet terug naar zijn woning. Dat bleek dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de flat.

Die bijeenkomst met zestig flatbewoners was georganiseerd door woningcorporatie Groninger Huis in samenwerking met de gemeente, de politie en welzijnsorganisaties. Dat gebeurde naar aanleiding van de vernielingen die de verwarde statushouder had gepleegd aan tien auto's van de flatbewoners.

Flink boos

Woningcorporatie Groninger Huis zegde toe aan de bewoners dat het via een kort geding probeert de man elders onder te brengen. Een aantal bewoners was flink boos omdat de dader ook al eerder vernielingen had gepleegd.

Zij wilden dat Groninger Huis de schade aan hun auto, die veelal niet gedekt is door de verzekering, zou vergoeden.

Rechter

Groninger Huis gaat met de bewoners proberen via de rechter de schade te verhalen. Zelf legt de corporatie geen geld op tafel.

Ook worden de bewoners opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken. Voor de dader wordt hulp gezocht.

Begrip voor boosheid

'Ik heb natuurlijk alle begrip voor de boosheid van de bewoners. Maar wij zijn ook met handen en voeten gebonden. Dat hebben we proberen uit te leggen. Toch was het mooi om te zien dat er ook bewoners waren die mededogen hadden met de dader', aldus Hilde van Ree, directeur van Groninger Huis.

