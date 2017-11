Eén lokale partij meldt zich voor nieuwe gemeenteraad Westerkwartier

De lokale partij VZ2000 in Grootegast gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier.

De partij doet dat onder de naam VZ Westerkwartier. Volgens fractievoorzitter Ytsen van der Velde start binnenkort een campagne om ook in Leek, Marum en Zuidhorn mensen te werven die op de kieslijst willen staan.

VZ2000 is de enige lokale partij die meedoet aan de verkiezingen. Toekomst voor Marum en Gemeentebelangen Marum, de twee ander lokale partijen in het Westerkwartier, zien af van deelname.

Mensen uit vier gemeenten

Van der Velde: 'In de nieuwe gemeente kunnen we niet als VZ2000 meedoen, want die is te veel gericht op Grootegast. daarom kiezen we voor de naam VZ Westerkwartier.'

De huidige fractievoorzitter heeft er vertrouwen in dat er zich voldoende mensen aanmelden. 'Er hebben zich al mensen gemeld uit alle vier de gemeenten, maar we hebben nog meer nodig. Vandaar de campagne binnenkort.'

De nieuwe fusiegemeente start op 1 januari 2019. Het is een samenvoeging van de gemeenten Zuidhorn, Leek, Grootegast, Marum en het Middag-Humsterland.

