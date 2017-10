CDA maakt zich zorgen over muziekonderwijs in Westerkwartier

De twee muziekscholen in het Westerkwartier moeten na de gemeentelijke herindeling gaan samenwerken. Dat vindt het CDA in Grootegast. Volgens de Christen-Democraten komt die samenwerking het lesaanbod ten goede.

Jan Been

Het muziekonderwijs in de gemeente Grootegast wordt verzorgd door de Stichting Muziekonderwijs Grootegast (SMG). De SMG ontstond elf jaar geleden toen het zich terugtrok uit de toenmalige Muziekschool Westerkwartier. In toekomstige fusiegemeenten Marum, Leek en Zuidhorn wordt het muziekonderwijs gegeven door de Stichting Kunstbedrijven Westerkwartier.



Fanfare

Leerlingen kunnen bij de SMG terecht voor les op alle instrumenten. De stichting heeft echter van oudsher een sterke focus op de harmonie- en fanfaremuziek, vanwege de aanwezigheid van een groot aantal van deze muziekkorpsen in de gemeente Grootegast.

Volgens het CDA, daarin gesteund door de andere fracties, geeft de SMG les op hoog niveau en profiteren de muziekkorpsen in de gemeente daar volop van. 'De wereldtitel die de Christelijke Muziekvereniging Oranje in Grootegast tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade behaalde getuigt daarvan.' Dat hoge niveau moet volgens de partij ook na de herindeling behouden blijven.



Verschraling

Toch maakt CDA-fractievoorzitter Hielke Westra zich zorgen. Want hoe gaat het na de herindeling verder met twee muziekonderwijsinstellingen in één gemeente? Westra wil dat het gevarieerde lesaanbod in ieder geval intact blijft, maar vreest voor een verschraling.

Het liefst ziet Westra dat er één organisatie ontstaat. Hij drong er bij wethouder Mark de Haan om daar onderzoek naar te doen. Volgens De Haan (ChristenUnie) zijn er oriënterende gesprekken gaande tussen beide stichtingen, maar lopen die niet soepel vanwege cultuurverschillen tussen beide stichtingen.



Subsidie

Volgens De Haan ligt de verantwoordelijkheid voor die gesprekken bij beide stichtingen en niet zo zeer bij hem. Complicerende factor is volgens De Haan dat de de gemeente Grootegast een subidieovereenkomst met SMG heeft tot 2025. Die overeenkomst kan volgens de wethouder niet eenzijdig worden opgezegd.

