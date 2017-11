Telezorg-project grijpt naast landelijke prijs

Het telezorg-project van zorginstelling 't Gerack in Uithuizen is dinsdagavond vierde geworden bij de Computable Awards 2017. Dat is een prijs voor het meest innovatieve project binnen de zorg.

't Gerack zat bij de laatste vijf genomineerden.

Minder eenzaam

Bij het project hebben cliënten van 't Gerack meerdere keren per week via Skype contact met een medewerker in een callcenter in Delfzijl. Dat zorgt ervoor dat ouderen minder eenzaam worden en mogelijke (gezondheids)problemen eerder worden gesignaleerd.

Slim horloge

Ook kunnen ze een slim horloge dragen waarmee bijvoorbeeld hartslag en lichaamstemperatuur worden gemeten. Als er iets niet klopt, gaat er een melding naar het servicecenter.

Proef

Het gaat tot nu toe om een proef, die ondersteund wordt door Economic Board Groningen, de gemeente Eemsmond en softwareaanbieder MobileCare. Uiteindelijk moet het project gebruik gaan maken van het snelle 5G-netwerk dat uitgerold wordt in het aardbevingsgebied.

Het telezorg-project zit nu nog in een testfase. Of de pilot doorgaat is nog niet bekend. Onderhandelingen met gemeenten en verzekeraars lopen nog.

Winnaar

De winnaar van de Computable Awards 2017 is Mijn Zorg Log, een project van Zorginstituut Nederland. Dat is een app waarmee patiënten alle informatie kunnen zien over de zorg die ze geleverd krijgen. Familieleden, artsen en de verzekeraar kunnen die informatie ook krijgen, maar alleen de patiënt kan bepalen wie wat mag lezen.

