Opgekochte woningen in Stadskanaal worden uiteindelijk gesloopt

De pilot in Stadskanaal met het opkopen van woningen door de gemeente, heeft als reden om deze uiteindelijk te slopen. Dat zegt Seine Lok, voorzitter van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP).

'We zijn als stuurgroep bezig om te kijken hoe we de woningmarkt op peil kunnen houden', zegt hij.

Te veel woningen

'Op langere termijn verwachten we meer leegstand in dit gebied', zegt Lok. 'Als je de prognoses mag geloven gaan we er vanuit dat er straks teveel woningen zijn. Daarom hebben we gekeken of we woningen niet kunnen opkopen, ze tijdelijk te verhuren en ze op termijn te slopen.'

Verhuur

Tot die tijd worden de woningen verhuurd via woningbouwcorporatie Lefier. 'Zolang er vraag is', zegt Lok. 'Maar we gaan niet meer veel investeren in onderhoud, want deze woningen zijn aan het eind van hun levensduur. Bovendien is het moeilijk in te schatten hoelang de vraag naar huurwoningen standhoudt.'

2022

Lok vindt het moeilijk te zeggen hoelang het precies zou duren voor de aangekochte woningen met de grond gelijk worden gemaakt. 'Maar als we de bevolkingsprognoses volgen, zou het een mogelijkheid zijn dat de woningen die we nu aankopen vanaf 2022 gesloopt worden.'

