Eerste dubbeldekker rijdt tussen Groningen en Emmen

Nee, je bent niet in Londen, maar gewoon in Groningen. Vanaf woensdag rijdt een dubbeldekkerbus tussen Groningen en Emmen.

De bus rijdt woensdag om 10:45 van station Emmen de eerste rit als vervanger van de gewone bus. Er kunnen 85 mensen in, dat zijn 29 extra zitplaatsen. De dubbeldekker wordt direct ingezet in de normale dienstregeling.

Drie stops

De dubbeldekker verlaat de A28 en de N34 alleen om te stoppen bij Zuidlaren, Gieten en Borger.

Qbuzz is de eerste vervoersmaatschappij die stelselmatig dubbeldekkers inzet in het reguliere openbaar vervoer. Connexxion volgt in december met dubbeldekkers tussen Amsterdam en Haarlem.

