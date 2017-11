ProRail investeert miljard euro in spoor Noord-Nederland

Spoorbeheerder ProRail investeert de komende jaren één miljard euro in het spoor in Noord-Nederland.

Het geld van 'Spoorplan Noord-Nederland' is verdeeld over twintig projecten in Groningen, Friesland, Drenthe én Overijssel.

Dubbel spoor

Daarmee wordt bijvoorbeeld het hoofdstation in Groningen aangepakt. Reizigers tussen Winschoten en Groningen zijn straks tien minuten korter onderweg en tussen Groningen en Leeuwarden gaan langere treinen rijden. Ook komt op dit traject een extra sneltrein. Om dat mogelijk te maken, wordt tussen Hoogkerk en Zuidhorn een extra spoor van acht kilometer naast het huidige spoor gelegd.

Sneller rijden

De spoorlijn tussen Roodeschool en de Eemshaven wordt ook uit deze pot betaald. Verder moeten de treinen tussen Zwolle en Groningen sneller gaan rijden. Daarvoor moet een bocht in het spoor bij Hoogeveen worden aangepast. De treinen zijn dan drie minuten sneller.

Lees ook:



- Aanpak Hoofdstation in Stad kan beginnen

- Provincie hoopt op meer Europees geld voor Wunderline

- SER: Reistijd Groningen-Amsterdam per trein moet veel korter