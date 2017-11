Deel dit artikel:











FNV treft acties tegen Nedmag: 'Geen fatsoenlijk loon' (Foto: RTV Noord (Archief))

FNV gaat nieuwe acties ondernemen tegen zoutwinningsbedrijf Nedmag uit Veendam. De vakbond was in onderhandeling met het bedrijf over een nieuwe cao, maar de gesprekken zijn op niets uitgelopen.

De FNV is van mening dat Nedmag niet voldoende doet om een fatsoenlijk loon aan te bieden. Cao verlopen De cao van 75 productiemedewerkers is in april al verlopen. Volgens FNV-bestuurder Peter Zuidema is Nedmag een 'goedlopend bedrijf waar voldoende geld in zit. Dan is het meer dan logisch dat het personeel een fatsoenlijk loon krijgt'. Aan het lijntje Eerder koos de directie van Nedmag er voor om 1.75 procent loonsverhoging te bieden, met aanvulling van het eenmalige bedrag van 250 euro. Zuidema vindt dat onvoldoende en stelt dat de medewerkers 'aan het lijntje worden gehouden'. Lees ook: - Nedmag gaat door met voorbereiding voor extra put bij Kiel-Windeweer