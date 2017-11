Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Er moet nog veel meer geld naar het openbaar vervoer Drukte bij het instappen van een trein (Foto: Robin Utrecht/ANP)

Eén miljard euro. Dat is het bedrag dat spoorbeheerder ProRail de komende jaren investeert in het spoor in Noord-Nederland.

Het geld gaat bijvoorbeeld naar het hoofdstation in Groningen. Ook zijn reizigers tussen Winschoten en Groningen straks eerder op de plaats van bestemming en gaan er tussen Groningen en Leeuwarden langere treinen rijden. Los van deze investering laat busvervoerder QBuzz vanaf vandaag dubbeldekkers rijden tussen Groningen en Emmen. Het zijn allemaal investeringen om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Is dat voldoende? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee! Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord)