Hoekpand Merckt wordt foodhall met eigen bierbrouwerij

De Merckt, het nieuwe hoekpand dat volgend jaar aan de Grote Markt in Groningen verrijst, wordt een foodhall-concept zoals in de Markthal van Rotterdam. Ook krijgt het pand grote ketels waar Groningers eigen bier kunnen brouwen.

Dat maakte Patrick Beijk woensdagavond bekend in Founder Talks, een ondernemerstalkshow die mede wordt georganiseerd door RTV Noord. Beijk is eigenaar van de Mr. Mofongo, Dog's Bollocks en Chaplin's Pub in Stad en neemt volgend jaar ook de invulling van de Merckt op zich.

Dakterras met drie standen

Het horeca-gedeelte van het hoekpand wordt zo'n 1600 vierkante meter groot en omvat de onderste drie verdiepingen van het pand, en het dakterras. Dat krijgt verschillende standen: zo kan het helemaal open, open met windschermen aan de zijkant of kan het dicht met windschermen en een dak.

'Op dat dakterras komen tweehonderd plekken met een fantastisch uitzicht', zegt Beijk. 'Daar kan je straks heerlijk de nieuwste biertjes drinken.'

Foodhallen

Op de onderste verdiepingen komt een concept dat moet lijken op de foodhallen in Amsterdam en de Markthal Rotterdam. Bij de presentatie van het hoekpand vorig jaar, was de insteek nog dat Merckt zelf verschillende eethoeken en eetkraampjes zou neerzetten.

Nu staat de deur open voor ondernemers met eigen foodstands. Wel verzorgt Merckt de inrichting en de kwaliteitscontrole van de foodstands.

Etalage voor bierbrouwers

In het gebouw komen tanks die gehuurd kunnen worden door beginnende brouwers. 'Voor hen is het vaak een lastige situatie, omdat ze veel moeten regelen', vervolgt Beijk. 'Bij ons kunnen ze een tank huren. Elke bierbrouwer die een verhaal heeft, mag dat bij ons gaan vertellen.'

Presentator Bart Breij vroeg aan Beijk of hij van plan is te concurreren met de Drie Gezusters. 'Ik denk dat we elkaar juist kunnen versterken', was zijn antwoord. 'We zijn zelfs van plan om een leiding aan te gaan leggen van ons naar de drie, zodat wij hun bier kunnen gaan maken.'

Harde werker

Tijdens de talkshow wordt duidelijk dat Beijk vaak lange werkdagen maakte. 'Ik vond het moeilijk om afstand te nemen van mijn werk en wilde er vaak bovenop zitten.' Dat veranderde toen hij in 1997 een ernstig ongeval kreeg. 'Ik heb toen geleerd dat je misbaar moet zijn en moet kunnen vertrouwen op je managers.'

In 2005 besloot Beijk om zijn bedrijf, dat op dat moment uit 22 vestigingen bestond met ruim 200 man personeel, te verkopen. Alleen de Mr. Mofongo, Dog's Bollocks en Chaplins Pub hield hij nog.

Hij besloot te gaan reizen, wat tijdens de talkshow terug te zien is in een uitgebreide complicatie van vakantiefoto's. Ook is Beijk fanatiek duiker geworden en heeft hij veel onderwaterfoto's gemaakt. Zijn doel was om de cover van het tijdschrift National Geographic te halen, wat lukte.

Brief van de RUG

In 2012 kwam er een voor hem vervelende brief van de Rijksuniversiteit Groningen. Mr. Mofongo huurde een deel van de RUG, die dat weer terug wilde. Toevallig bleek toen dat het gebouw op de hoek van de Broerstraat te koop stond. 'Dan ga je nadenken: Wat moet het worden, zullen we een laag erbij doen, een distilleerderij erbij. Uiteindelijk werd Mr. Mofongo het gekkenhuis dat het vandaag de dag is.'

'Iedereen zegt dat het een toplocatie is, maar dat valt tegen', vervolgt Beijk. 'Studenten gaan er vaak niet naar binnen, omdat ze naar de Universiteitsbibliotheek gaan om te studeren. Ik denk daarom dat een horecaonderneming iets moet hebben dat het publiek trekt.'

Tegenslagen

Uit het publiek komt de vraag of hij ook tegenslagen heeft gehad. 'Zakelijk heb ik elke stap tot een succes kunnen maken', is het antwoord van Beijk. 'Maar als je zestien uur per dag aan het werk bent, trek je op een gegeven moment aan het kortste eind. Daar moet je over kunnen praten met je partner.'

Als tip geeft Beijk mee: 'Ga van de geijkte paden af. Dan kom je veel verder!'

Founder Talks is een talkshow waar markante Groninger ondernemers het vuur aan de schenen wordt gelegd, en wordt mede georganiseerd door RTV Noord. De derde editie was volledig uitverkocht.

