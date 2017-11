Geen nieuws. Maar wél belangrijk

2017 was natuurlijk veel meer dan alleen een opsomming van belangrijke nieuwsgebeurtenissen. Welke persoonlijke gebeurtenissen, hoe klein of groot dan ook, blijven je bij?

Goed nieuws wil je delen en slecht nieuws soms ook. Zou je dat met ons willen doen? Dat kan op allerlei mogelijke manieren. Je kan een paar foto's sturen. Je kan een gedicht schrijven of een klein verhaaltje. Je mag mailen of een brief schrijven. Je neemt een videootje op met een telefoon of misschien een spraakbericht. Het zou mooi zijn als we je naam bij het verhaaltje kunnen zetten, maar dat hoeft niet per se.

Waar mag het over gaan dan?

Het gaat om kleine óf grote zaken. We geven een aantal voorbeelden:

Misschien ben je wel opa of oma geworden. Is er iemand uit de naaste omgeving overleden. Misschien heb je een onvergetelijke vakantie gehad. Heb je je partner eindelijk ten huwelijk gevraagd (en hij/zij zei ja!).

Je brak je been waardoor je een maand in het gips moest lopen. Je slaagde na drie keer voor je rij-examen. Je kreeg een nieuwe baan, of je verloor er juist een. Je had een bijzondere ontmoeting met iemand. Je werd kampioen met je team. Je verloor je liefste huisdier.

Wij zetten de inzendingen eind december op een rijtje. En maken een mooi overzicht van verhalen die níet het nieuws haalden in Groningen, maar die wél belangrijk waren.

Waar kan ik mijn verhaal kwijt?

Wil je je verhaal vertellen, dan kan dat op de twee volgende manieren:

Stuur ons een mailtje via: jouwverhaal@rtvnoord.nl

Of stuur ons een berichtje via WhatsApp of sms, dat kan op het volgende telefoonnummer: 06 - 25 00 21 14.

Als we je verhaal meenemen in ons jaaroverzicht, laten we dat aan je weten.