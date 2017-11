Berichtjes naar de toekomst versturen met de Groningse app Space Time

Een app waarmee je een boodschap naar de toekomst kunt sturen. Leerlingen van de Oosterhoogebrugschool in Stad hebben samen met hun meester Patrick zo'n futuristische app ontwikkeld.

'De kinderen hebben kennisgemaakt met de Verlichting en met de Industriële Revolutie. Nu vond ik het tijd dat ze ook leren over de digitale revolutie', aldus onderwijzer Patrick Trentelman.

Beeld, geluid en tekst

Met de app Space Time kun je allerlei soorten berichten naar de toekomst sturen, zoals filmpjes, geluidsopnames, maar ook 'gewoon' een tekst. Space Time wordt gebruikt voor twee doeleinden: persoonlijke groei en eigen vermaak. Zo wordt de app in de klas gebruikt om jezelf te herinneren aan bepaalde doelen, bijvoorbeeld netter schrijven.

Berichtje van overleden moeder

Daarnaast wordt de app dus ook 'privé' gebruikt. Zo wil leerling Joshua in de toekomst zijn huidige stem horen. Hij heeft de baard in de keel. Voor meester Patrick staat er overigens wel een heel bijzonder bericht klaar: 'Mijn moeder is drie weken geleden overleden en zij heeft berichten verzonden met de app. Ik heb de aankondiging ontvangen dat ik op Kerstavond een bericht van mijn moeder krijg. Ik weet alleen nog niet wat voor soort bericht'.

Lancering

In eerste instantie was de app bedoeld voor training en coaching, maar nu is Space Time voor iedereen. Patrick en zijn leerlingen zijn twee jaar bezig geweest met het ontwikkelen van de app. Woensdagavond is de officiële lancering op de Grote Markt tijdens festival Let's Gro.

Interesse

Meerdere partijen in Groningen hebben zich gemeld bij meester Patrick om aan te haken bij het project. De Groninger Archieven en Stichting Het Groninger Landschap bijvoorbeeld. Hoe zij de app gaan gebruiken, is nog niet bekend. Wel hebben ze allerlei ideeën daarover. Meester Patrick is in ieder geval positief: 'Ik durf langzamerhand te zeggen dat als het in Groningen een succes wordt, en dat is het al, dan kan het overal!'

